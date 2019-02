Elezioni Sardegna risultati: Centrodestra verso la vittoria. Solinas in testa

I dati delle prime 223 sezioni (il 12% su un totale di 1.840) scrutinate in Sardegna, l'equivalente di circa 85 mila voti, confermano Christian Solinas (centrodestra) in testa col 48,57%. Massimo Zedda (centrosinistra) e' al 33,42%. Risultano 611 schede bianche, 55 nulle, mentre cresce in modo esponenziale il numero di quelle con errori, probabilmente per la prima applicazione della norma sulla doppia preferenza di genere: sono 1.526. Christian Solinas (centrodestra) 48,57% Massimo Zedda (centrosinistra) 33,42% Francesco Desogus (M5S) 10,57% Mauro Pili (Sardi liberi) 2,71% Paolo Maninchedda (PdS) 2,40% Andrea Murgia (Autodeterminatzione) 1,57% Vindice Lecis (Sinistra Sarda) 0,47%

Il centrodestra e' al 54,02%, quando in Sardegna sono state scrutinate per il voto di lista le prime 161 sezioni su 1.840. Il centrosinistra e' al 27,93%. Secondo questi dati, ancora troppo parziali, il Pd risulta il primo partito col 13,25%, seguito dalla Lega con l'11,73%, FI con l'11,54% e dal Psd'Az con l'8,72%. Il M5S e' al 9,13%, Sardegna2020 (una delle liste del centrodestra col consigliere regionale azzurro uscente Stefano Tunis) e' al 5,23%, Fratelli d'Italia alle 5,12% e LeU al 3,05%.