Elezioni Sardegna sondaggi Lega boom, M5S-Pd in calo. Tonfo Forza Italia. Dati

Elezioni regionali Sardegna sondaggi.

Importantissime elezioni il 24 febbraio in Sardegna, dopo quelle in Abruzzo del 10 febbraio. Secondo le 'estimation' di Affaritaliani.it (analisi innovativa sugli ultimi trend elettorali), il candidato del Centrodestra Christian Solinas, appoggiato dal Partito d’Azione Sardo, Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, più altre liste civiche, sarebbe nettamente in testa con il 35-39% dei consensi.

Al secondo posto con valori molto simili ci sarebbero il candidato del Centrosinistra Massimo Zedda (appoggiato dal Partito Democratico, Più Europa e altre liste civiche) e quello del Movimento 5 Stelle Francesco Desogus, entrambi accreditati tra il 27 e il 31%.

Quanto alle singole formazioni politiche, il Movimento 5 Stelle sarebbe accreditato del 24-25% (alle Politiche del 2018 ottenne il 42,5%); boom della Lega che sfiorerebbe il 20% dei voti e sarebbe nettamente il primo partito del Centrodestra. Crollo al 5-6% per Forza Italia, Fratelli d'Italia e Partito d’Azione Sardo si attesterebbe intorno al 3%. In calo il Partito Democratico attorno all'11-12%.