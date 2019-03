Elezioni sondaggi choc: Pd al 21,1% supera il M5s al 21%

Sondaggio Swg per La7, i dem a 21,1% e il M5S al 21%, sorpasso di Zingaretti

Dopo un lungo tallonamento, il Pd del neo segretario Nicola Zingaretti raggiunge i 5 Stelle e li supera seppur di pochissimo. Secondo le anticipazioni del sondaggio SwG per La7, infatti i Dem sarebbero al 21,1% e il Movimento 5 Stelle al 21. La Lega di Matteo Salvini invece resta il primo partito a 33,9%, in crescita dello 0,2 rispetto la scorsa settimana.

Il Pd e' in trend positivo, e guadagna lo 0,8 per cento in una settimana (dal 20,3%). Esattamente quanto perde il M5s che continua la sua discesa verso il basso (una settimana fa era al 21,8%). La Lega guadagna due decimi di punto e sale al 33,9, Forza Italia perde lo 0,3 per cento, e si attesta all'8,3 per cento, Fdi guadagna lo 0,3% e si attesta al 4,4%.