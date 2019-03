Elezioni sondaggi Lega boom, 11 punti sopra il M5S. Europee: i dati clamorosi

Fortissima avanzata della Lega che stacca di ben undici punti il Movimento 5 Stelle, in decisa flessione rispetto alle Politiche del 2018. Partito Democratico stabile, flessione pesante di Forza Italia. Fratelli d'Italia e Liberi e Uguali appena sopra la soglia del 4%, +Europa sotto lo sbarramento. Sono le stime delle elezioni europee del 26 maggio in base alle 'estimation' di Affaritaliani.it realizzate con lo stesso metodo (regressione statiscica) con il quale domenica scorsa appena chiusi i seggi in Sardegna Affaritaliani.it aveva dato Christian Solinas nettamente in vantaggio su Massimo Zedda, come lo scrutinio delle schede ha poi confermato (clicca qui per leggere l'articolo).

Venendo ai numeri, la Lega al momento, tenendo presente i risultati delle elezioni regionali in Abruzzo e in Sardegna, la Lega risulta nettamente il primo partito politico con il 34% dei consensi, il doppio rispetto alle Politiche dello scorso anno. Il Movimento 5 Stelle subisce un forte ridimensionamento scendendo al 23%, undici punti in meno del Carroccio. Partito Democratico sostanzialmente stabile al 18%. Confermato il netto calo di Forza Italia al 10%. Fratelli d'Italia e Liberi e Uguali (o un'altra lista di sinistra che dovesse nascere per le Europee) sono attualmente al 4% ovvero appena sopra la soglia di sbarramento per eleggere europarlamentari. +Europa ferma al 3%, quindi sotto la soglia. Altri partiti complessivamente al 4%.