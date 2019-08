Elezioni sondaggi: Lega boom, tonfo M5S. Pd... Elezioni ultimi sondaggi: dati

Elezioni in ottobre? L'ipotesi è sempre più probabile dopo la rottura tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. Che cosa accadrà nelle urne? Affaritaliani.it pubblica in esclusiva le stime flash realizzate dal sondaggista Renato Mannheimer all'indomani della decisione di Matteo Salvini di sfiducia il premier Giuseppe Conte. I dati, quindi, tengono conto del mutato scenario politico.

Prima, però, due premesse importanti:

- "Prevedere oggi come andranno alle elezioni è molto difficile: c'è di mezzo una campagna elettorale e ci sono ancora tanti indecisi. Non solo - spiega Mannheimer - circa il 30% degli elettori decide nell'ultima settimana prima del voto".

- "E' ragionevole pensare a una vittoria di Salvini, a meno che non faccia clamorosi errori in campagna elettorale. Ed è altresì ipotizzabile una netta decrescita del M5S che ha ormai perso l'appeal di un tempo. L'unico che potrebbe incidere su Salvini è l'eventuale soggetto politico che potrebbe mettere in campo Silvio Berlusconi che, ancora una volta, potrebbe fare il miracolo mettendo insieme vari gruppo e movimenti di centro. Tutto ciò potrebbe erodere un po' di consenso di Salvini tra gli elettori insoddisfatti e che lo reputano troppo estremista".

Fatte le premesse, ecco le stime flash di Mannheimer sulle probabili elezioni politiche di ottobre

Lega Salvini Premier 37-40%

Partito Democratico 24-25%

Movimento 5 Stelle 13-15%

Forza Italia/Altra Italia 6-8%

Fratelli d'Italia 7-8%

+Europa 1 ,5-2,5%

Altri 6-7%