Elezioni sondaggio: balzo del Pd, sorpasso di Fratelli d'Italia sul M5S. I dat

Che cosa sarebbe accaduto se ieri, domenica 26 gennaio, si fosse votato per le elezioni politiche? Roberto Baldassari, direttore generale di Mg Research, ha elaborato per Affaritaliani.it le stime nazionali proiettando i dati definitivi del voto in Emilia Romagna e in Calabria. Mg Research e Affaritaliani.it domenica sera hanno azzeccato in pieno gli 'Insight Poll' sulle Regionali.

La Lega a livello nazionale si attesta oggi tra il 28,5 e il 32,5% (centroide 30,5). Fortissima crescita di Fratelli d'Italia tra il 9 e il 13% (centroide 11). Debole Forza Italia tra il 4,5 e il 6,5% (centroide 5,5). Altri di Centrodestra tra lo 0 e il 2% (centroide 1). Totale della coalizione di Centrodestra 48%.

Il Partito Democratico si attesta tra il 23 e il 27% (centroide 25), dato che ingloba anche l'apporto del movimento delle Sardine. Italia Viva di Matteo Renzi vale tra il 3,5 e il 5,5% (centroide 4,5). Azione di Carlo Calenda si attesta tra il 2,5 e il 4,5% (centroide 3,5). Più Europa e la sinistra-sinistra (LeU-Mdp) valgono entrambi tra il 2 e il 4% (centroide 3). Totale della coalizione di Centrosinistra 38%.

Forte ridimensionamento del Movimento 5 Stelle che, dopo le Regionali in Emilia Romagna e in Calabria, vale tra l'8,5 e il 12,5% (centroide 10,5).

Totale area di governo 43%.

Altri partiti/liste/movimenti tra l'1,5 e il 3,5% (centroide 2,5).