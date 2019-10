Elezioni sondaggio choc: cambia tutto dopo il voto in Umbria. I nuovi dati

PARTECIPA AL SONDAGGIO/ Trionfo del Centrodestra in Umbria. Chi voteresti in caso di elezioni politiche?



Le elezioni regionali in Umbria sono state una vera e propria rivoluzione. Ma che cosa sarebbe accaduto se domenica 27 ottobre si fosse votato per le Politiche? Affaritaliani.it pubblica le stime nazionali elaborate da Roberto Baldassarri (direttore generale di MG Research) partendo proprio sul dato dell'Umbria.

La Lega resta nettamente il primo partito con una percentuale compresa tra il 32 e il 34%. Confermato l'exploit di Fratelli d'Italia tra il 7 e il 9%. Forza Italia tutto sommato regge collocandosi tra il 5 e il 7%. Altri di Centrodestra tra lo 0 e il 2%. Totale della coalizione (valore centrale) 48%.

Il Partito Democratico si attesta, in base a queste stime, tra il 22 e il 24% staccando nettamente il Movimento 5 Stelle che comunque a livello nazionale riesce a strappare un 14-16%. Italia Viva di Matteo Renzi è tra il 4 e il 6%. Liberi e Uguali tra l'1 e il 3%. Totale delle forze di maggioranza (valore centrale) 45%.

Più Europa e Siamo europei di Carlo Calenda entrambi tra l'1 e il 3%. Il Partito Comunista di Marco Rizzo tra lo 0 e il 2%. Altri partiti o liste tra l'1 e il 3%.