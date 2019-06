Elezioni sondaggio choc: Lega ferma, crescono Pd e 5 Stelle. Tutti i numeri

Colpo di scena. Secondo l'ultimo sondaggio dell'istituto Emg Acqua (realizzato sabato primo giugno con metodologia panel telematico e 1.600 casi rappresentativi della popolazione italiana adulta) diffuso da Affaritaliani.it la Lega di Matteo Salvini non cresce rispetto alle elezioni europee del 26 maggio e, anzi, scende dal 34,3% al 34. Al contrario, il Partito Democratico sale dal 22,7% al 24.



Aumento anche per il Movimento 5 Stelle guidato da Luigi Di Maio che dopo una settimana dalla chiusura delle urne passa dal 17,1% al 19. Ancora in calo Forza Italia dall'8,8% all'8. Fratelli d'Italia si attesta sul 6% rispetto al 6,4 delle Europee. +Europa ferma al 3% (aveva ottenuto il 3,1) mentre Sinistra cresce dall'1,8% al 2,5. Il Partito Comunista di Marzo Rizzo sale dallo 0,9% del 26 maggio all'1. Altri partiti tutti insieme al 2,5%.