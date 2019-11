Elezioni sondaggio clamoroso: M5S a picco, boom Lega e Fratelli d'Italia. Dati

La Lega e il Centrodestra accrescono i consensi, mentre frenano i partiti della maggioranza giallorossa. E' quanto emerge dalla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per l'agenzia Agi, in base alla quale fra i due schieramenti il distacco è ora di oltre 5 punti percentuali a favore delle forze di opposizione.



In dettaglio, la Lega è sempre più sugli scudi con il 32,8%, con un aumento di 1,2 punti. Bene anche Fratelli d'Italia all'8,9% (+1,1) e anche Forza Italia con il 6,8% (+0,2). Male i partiti della maggioranza, con il Pd che perde 0,7 punti e scende al 18,9%. Fa ancora peggio il Movimento 5 Stelle che perde un punto e mezzo, calando al 18,0%.

SUPERMEDIA LISTE

Lega 32,8 (+1,2)

Pd 18,9 (-0,7)

M5S 18,0 (-1,5)

FdI 8,9 (+1,1)

Forza Italia 6,8 (+0,2)

Italia Viva 4,8 (+0,2)

La Sinistra 2,1 (=)

+Europa 1,9 (+0,2)

Verdi 1,7 (-0,2)

SUPERMEDIA AREE PARLAMENTO

Maggioranza di governo 43,9 (-1,9)

Opposizione di Centrodestra 49,5 (+2,4)

SUPERMEDIA COALIZIONI POLITICHE 2018

Centrodestra 49,5 (+2,4)

Centrosinistra 26,5 (-0,5)

M5S 18,0 (-1,5)

LeU 2,1 (=)

Altri 3,9 (-0,4)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia del 17 ottobre.