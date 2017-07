Elezioni sondaggio: la Lega vola al 15% e stacca Forza Italia

Il caos immigrazione mette le ali alla Lega di Matteo Salvini. Nell'ultima rilevazione Swg il Carroccio cresce ancora rispetto a una settimana fa e raggiunge il massimo storico del 15% (+0,4). Sale anche Forza Italia dal 12,8 al 13,6% con Fratelli d'Italia-An al 4,4% (+0,1). Il Centrodestra, se unito, è nettamente la prima forza del Paese con il 33% dei consensi.

In leggero calo il Partito Democratico che scende dal 28,1 al 27,9%. Netta la flessione del Movimento 5 Stelle che in sette giorni arretra dal 26,9 al 26,3%. Scende anche la sinistra che, complessivamente, in una settimana passa dal 7,6 al 7,1%. Giù Alternativa Popolare dal 3,4 al 3,2%. LA TABELLA CON TUTTI I DATI E LE VARIAZIONI.