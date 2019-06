Elezioni sondaggio: Lega boom al 35%. Maggioranza con Fdi. I dati clamorosi

La Lega di Matteo Salvini cresce ancora rispetto al 34,3 ottenuto alle elezioni europee e arriva al 35%. E' quanto emerge da un sondaggio realizzato giovedì 30 maggio dall'Istituto Piepoli (campione 1.000 casi, metodologia CATI-CAWI) e diffuso da Affaritaliani.it.



Il Partito Democratico si conferma in seconda posizione con il 23% (22,7 alle Europee). Stabile anche il Movimento 5 Stelle al 17% (17,1). Forza Italia arriva a quota 9% (8,8) mentre Fratelli d'Italia resta al 6% (6,4). +Europa al 3% (3,1), Europa Verde al 2% (2,3), Sinistra al 2% (1,8), Partito Comunista all'1% (0,9), Svp ferma allo 0,5% così come Popolari per l'Italia. Altri 1%.



Con queste percentuali - spiega il sondaggista Nicola Piepoli - la Lega e Fratelli d'Italia, in caso di elezioni politiche anticipate, avrebbe una chiara maggioranza alla Camera dei deputati con 328-335 seggi e una maggioranza marginale al Senato della Repubblica con 160-165 seggi.