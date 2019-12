La Lega scende sotto i massimi nel sondaggio Swg per il Tg de La7 e perde in una settimana quasi un punto percentuale. Cala sotto il 10% Fratelli d'Italia. Stabile il M5S mentre risalgono leggermente il Pd e Forza Italia. Italia viva in calo al 4,6%. Azione di Carlo Calenda sale e arriva al 3,5%.









