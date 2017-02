Torna a scendere il Movimento 5 Stelle che in una settimana passa dal 27,3 al 26,7% secondo l'ultimo sondaggio realizzato dall'Istituto Swg. In leggera ripresa il Pd che risale dal 30,5 al 30,9%. Forza Italia cresce dal 12,9 al 13,4% e la Lega è stabile al 12,8%. Fratelli d'Italia-An in rialzo al 4.7% dal 4,5. LA TABELLA.