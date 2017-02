Elezioni sondaggio, Pd a picco di 10 punti. Minimo storico per Renzi

Va bene lo spread, Mattarella e il rischio scissione nel Pd. Ma il vero motivo per cui Matteo Renzi ha rinunciato alle elezioni a giugno, ormai lontanissime, sono i sondaggi sempre più negativi. Affaritaliani.it pubblica gli ultimi dati Euromedia Research dai quali si vede molto chiaramente il costante declino del Pd, crollato ormai fino al 28,5%. In due mesi e mezzo ha perso un altro punto e mezzo e rispetto a fine 2014 il calo è addirittura di 10 punti. Giù al 27% anche il Movimento 5 Stelle mentre in costante, anche se lenta, salita sono i due principali partiti di Centrodestra, Forza Italia e Lega, praticamente appaiati. LA TABELLA