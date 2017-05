Elezioni, sondaggio Swg: il Pd perde quasi un punto in 7 giorni

Secca battuta d'arresto per il Partito Democratico che, nelle intenzioni di voto realizzate da Swg, per la prima volta dopo le primarie del 30 aprile che hanno riconfermato Matteo Renzi segretario perde terreno. Nell'ultima settimana il Pd ha lasciato sul terreno quasi un punto percentuale, tornando sotto quota 30% (dal 30,5 al 29,7). Praticamente invariato il Movimento 5 Stelle, che dal 27,5% sale al 27,6.

Nel Centrodestra si registra la forte avanzata della Lega all'indomani del successo di Matteo Salvini tra i militanti. Il Carroccio continua a crescere salendo dal 13 al 13,6%. Staccata di quasi due punti Forza Italia, anche se il partito guidato da Silvio Berlusconi sale leggermente dall'11,5 all'11,7%. Perde mezzo punto percentuale Fratelli d'Italia, dal 5 al 4,5%.

Alternativa Popolare di Angelino Alfano in ripresa dal 2,8 al 3,1%. L'area di Sinistra nel suo complesso sale dal 7 al 7,3% con Mdp-Articolo 1 stabile al 3,7% e Sinistra Italiana in live crescita dal 2,5 al 2,7%. Altro partito in netto calo dall'1,2 allo 0,7%. LA TABELLA CON TUTTI I RISULTATI DEL SONDAGGIO SWG.