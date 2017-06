Elezioni Swg: M5S meno un punto in sette giorni. Lega al 14%

Movimento 5 Stelle in forte calo nell'ultima rilevazione Swg sulle intenzioni di voto. In una settimana, a causa soprattutto delle polemiche che hanno investito il sindaco di Torino Chiara Appendino dopo la strage sfiorata in occasione della finale di Champions League, i grillini hanno perso quasi un punto secco scendendo dal 27,8 al 26,9%. Partito Democratico pressoché invariato al 29,6% (+0,1% rispetto a sette giorni).

Nel Centrodestra la Lega di Matteo Salvini torna al 14% (+0,4) e stacca nettamente Forza Italia, in rialzo dall'11,8 al 12,2%. Da segnalare la pesante flessione, un vero e proprio tonfo, di Fratelli d'Italia-An: il partito guidato da Giorgia Meloni ha perso quasi un punto in una settimana passando dal 5 al 4,1%. Alternativa Popolare di Angelino Alfano crolla sotto il 3%, al 2,8, con una flessione dello 0,2%.

In ripresa la sinistra che, complessivamente, cresce dal 6,8 al 7,7%. Nel dettaglio, Articolo 1-Mdp sale dal 3,5 al 4% e Sinistra Italiana passa dal 2,6 al 2,8%. Rifondazione Comunista in rialzo dallo 0,7 allo 0,9%.