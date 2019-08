Elezioni, Tajani avvisa Salvini: "Senza Forza Italia non si vota"

Elezioni, Tajani avvisa Salvini: "Senza Forza Italia non si va alle elezioni"



“Senza Forza Italia non si va alle urne”, intima Antonio Tajani, già Presidente del Parlamento europeo che oggi guida la Commissione Affari costituzionali a Bruxelles, in un’intervista a Il Messaggero. E invoca anche un patto politico di tutto il centrodestra “con il Carroccio prima del voto”. Primo obiettivo, dunque, è “fare cadere il governo” e “creare una coalizione di centrodestra in grado di avere una maggioranza solida alla Camera e al Senato” che abbia con lo scopo di “restituire credibilità all’Italia sul palcoscenico internazionale, di risanare l’economia per affrontare la piaga della disoccupazione”. Per raggiungere questi obiettivi Tajani si prefigge di usare “la forza degli oltre 170 parlamentari” perché, ripete nuovamente, “voglio esser chiaro: senza Forza Italia non si va alle elezioni”.