Elezioni, Tonoli: se si torna a votare Unione Cattolica si presenterà

Ivano Tonoli, Segretario del neonato movimento politico Unione Cattolica, in una intervista radiofonica, si ritiene pronto a presentare il suo partito alle prossime politiche che, secondo Salvini e Di Maio, sono previste per il mese di Luglio. " Saremo presenti e pronti - sostiene Tonoli - e con noi tutti i cittadini italiani cattolici che finalmente potranno esprimere il proprio voto ad un Partito che si si ispira realmente ai valori della Chiesa Cattolica e del Cristianesimo. Questa confusione politica è un segnale chiaro che siamo di fronte ad una perdita di stabilita' sociale che è frutto della perdita dei valori umani. Solo l'universalità del messaggio cristiano potrà essere la chiave di svolta per far rinascere il nostro Paese. Il 10 maggio a Milano daremo il via ad un progetto politico che finalmente proporrà agli italiani serietà e concretezza. Non credo che si andrà a votare nel mese di luglio, ma nel mese di ottobre e questo , senz'altro, ci darà la possibilità di organizzarci e presentarci quale forza politica alternativa ai partiti attuali i quali hanno trascurato l'uomo, i suoi valori e le sue necessità".