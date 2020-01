Elezioni Toscana sondaggio: numeri choc sul voto di maggio. Ecco chi vincerà

Toscana come l'Emilia Romagna. Dopo il successo di Stefano Bonaccini, il Centrosinistra potrebbe vincere anche nell'altra storica Regione rossa, dove si voterà in primavera. Il sondaggista Alessandro Amadori ha elaborato per Affaritaliani.it una stima basata sui dati delle Europee 2019 e considerando che, quasi certamente anche in Toscana, come è già accaduto in Emilia Romagna, ci sarà una forte presenza nelle piazze del movimento delle Sardine. E quindi si avrà anche in questo caso una campagna contro un'altra campagna con le Sardine che continueranno a marcare a uomo Matteo Salvini e la Lega.

Fatta questa premessa, secondo le elaborazioni di Amadori, a maggio (data presumibile delle elezioni regionali e comunali) in Toscana vincerà la coalizione di Centrosinistra formata da Partito Democratico, Più Europa, Verdi e Sinistra/LeU/Mdp con una percentuale stimabile oggi intorno al 47%. Il Centrodestra classico - Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia - dovrebbe fermarsi al 44%. Altro crollo del Movimento 5 Stelle intorno al 5% anche in Toscana. I renziani di Italia Viva dovrebbero fermarsi al 3%. Altri partiti/candidati complessivamente all'1%.