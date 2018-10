Elezioni Trentino risultati: Lega primo partito. Delude Fi, M5S e Pd... I dati

Vittoria del Centrodestra unito con la Lega di Matteo Salvini primo partito della provincia. Sono le tendenze di Affaritaliani.it sull'esito delle elezioni provinciali in Trentino, primo test nazionale dopo la nascita del governo guidato da Giuseppe Conte.

Maurizio Fugatti, candidato leghista del Centrodestra, si attesta tra il 36 e il 40%. La Lega prima forza con il 24-29%. Forza Italia 6-8% e Fratelli d'Italia 3-5. Giorgio Tonini, Centrosinistra, si ferma al 32-36% con il Partito Democratico tra il 20 e il 24%. Il candidato del Movimento 5 Stelle Filippo De Gasperi sarebbe in terza posizione con il 20-22% (stessa percentuale per la lista dei 5 Stelle). Altri candidati complessivamente al 5-7%.

Si tratta di estrapolazioni da tendenze elettorali (non corroborate da dati freschi a urne aperte) realizzate in esclusiva per Affaritaliani.it dal sondaggista Alessandro Amadori.