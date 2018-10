Elezioni Trentino risultati: trionfa la Lega, scompare Fi. I dati

ELEZIONI TRENTINO, TRIONFA ANCORA LA LEGA. TONFO PD, SCOMPARE FI, MALE M5S

Successo trionfale anche nella provincia di Trento per Matteo Salvini. Maurizio Fugatti, leghista, sottosegretario alla Salute e candidato per il centrodestra alle elezioni provinciali in Trentino, dopo 61 sezioni scrutinate su 529, e' in vantaggio col 43,59% sul candidato di centrosinistra Giorgio Tonini (28,09%). Poco sopra il 10% il governatore uscente Ugo Rossi. Per quanto concerne le liste, la Lega dopo 40 sezioni su 529 e' al 25,62% davanti al Pd con il 15,57% e al Partito Autonomista Trentino Tirolese (10,70%).

ELEZIONI TRENTINO: AL VIA SPOGLIO ELETTORALE. AFFLUENZA 64,05%

In Trentino è iniziato alle 7 lo scrutinio per le elezioni provinciali che si sono svolte ieri. Le urne sono state chiuse alle 22 e i seggi, per lo spoglio delle schede, sono stati riaperti stamane. In Trentino si eleggono il presidente e il Consiglio provinciale, composto da 35 consiglieri, compreso lo stesso presidente. L'affluenza definitiva, registrata alla chiusura delle urne, alle 22, si e' attestata al 64,05%. Un dato leggermente superiore a quello delle precedenti elezioni provinciali del 2013, in cui l'affluenza arrivo' al 62,82%.