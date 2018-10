Elezioni Trentino sondaggi Lega boom. Verso il crollo di Pd-Fi. Il M5S... Dati

Elezioni Trentino 21 ottobre sondaggi.

Finalmente, dopo tanti sondaggi e stime sulle intenzioni di voto, domenica 21 ottobre si aprono le urne in Trentino Alto Adige per le elezioni provinciali/regionali.

Secondo una rielaborazione di meta-analisi basata sui risultati delle Politiche del 4 marzo in Trentino, realizzata dal sondaggista Alessandro Amadori, i risultati in Provincia di Trento sarebbero i seguenti:

- Maurizio Fugatti 36-40% (Lega, Progetto Trentino, Agire, Civica Trentina, Fassa, Autonomisti Popolari, Forza Italia, Udc, Fratelli d'Italia)

Lega 22-27%Forza Italia 8-10%Fratelli d'Italia 3-5

Giorgio Tonini 32-36% (Upt, Futura 2018, Pd)

Pd 20-24%

Filippo Degasperi 20-24% (Movimento 5 Stelle)

Altri candidati 3-5%

Fin qui le stime basate sui dati del 4 marzo. Ma in casa Lega prevale un fortissimo ottimismo. Secondo indiscrezioni raccolte da Affaritaliani.it, ci sarebbero sondaggi ufficiosi che danno il leghista Fugatti, candidato del Centrodestra unito, sopra il 45% con la Lega nettamente oltre il 30 e Forza Italia sotto quota 10%. In base a questi rumor, i 5 Stelle dovrebbero scendere sotto il 20% e attestarsi intorno al 15 mentre il Pd potrebbe subire una flessione consistente fino al 15% circa. Si tratta delle impressioni che si respirano in casa Lega Trentino e basate su rilevazioni che non sono state rese pubbliche.