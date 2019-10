Elezioni Umbria, Centrodestra vincerà anche in Emilia R. e Calabria. Dati choc

Il clamoroso successo del Centrodestra a trazione Salvini-Meloni in Umbria, con la netta vittoria di Donatella Tesei (57,5%), potrebbe essere solo l'antipasto di quello che accadrà nelle prossime settimane. Gli occhi ora sono tutti puntati sulle elezioni regionali del 26 maggio in Emilia Romagna e su quelle in Calabria, che potrebbero tenersi o a fine dicembre o, più probabilmente, il 26 maggio insieme all'Emilia R.

Affaritaliani.it ha proiettato i risultati di ieri alle Regionali in Umbria, considerando anche i dati delle Europee del 26 maggio, sulle prossime consultazioni. In Calabria il Centrodestra si avvia a una vittoria schiacciante con il 50,7% dei voti (considerando solo le tre principali liste). Lega primo partito della Regione con il 23,1%, Fratelli d'Italia conferma l'avanzata fino al 16,2% staccando Forza Italia ferma all'11,4%. Il Partito Democratico in Calabria si fermerebbe al 18,5% con il Movimento 5 Stelle in caduta libera al 13,5%. Anche se l'attuale maggioranza di governo riproponesse l'alleanza vista in Umbria (ipotesi molto difficile) non andrebbe oltre il 32% (escluse eventuali liste civiche).

Molto significativi anche i dati dell'Emilia Romagna, Regione simbolo per il Pd e la sinistra. Centrodestra al 46,9% (escluse le liste civiche) con la Lega prima forza al 34,5% e Fratelli d'Italia (7,4%) di nuovo davanti a Forza Italia (5%). Il Partito Democratico non andrebbe oltre il 31,7% e il M5S subirebbe un tracollo ancora più vistoso di quello in Umbria: 6,5%. Anche se i partiti che sostengono il governo si mettessero insieme (ipotesi praticamente impossibile, almeno al momento) non andrebbero oltre il 38,2%, quasi dieci punti in meno del Centrodestra.