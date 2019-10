Politica

Lunedì, 28 ottobre 2019 - 10:08:00 Elezioni Umbria, Conte cita Modugno: "In discussione? Ho il cielo, il sole.." Cita la canzone "Meraviglioso" di Domenico Modugno il premier Conte a chi gli chiede se si senta messo in discussione dopo la sconfitta in Umbria

Cita la canzone "Meraviglioso" di Domenico Modugno (poi ripresa dal gruppo Negramaro) il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a chi gli chiede, mentre fa il proprio ingresso all'evento di Poste italiane "Sindaci d'Italia", se si senta messo in discussione dopo la sconfitta in Umbria della maggioranza giallorossa. "Ho il cielo, il sole, il mare", ha risposto ai cronisti, indicando il sole di fronte al centro congressi "La nuvola" nel quartiere Eur di Roma.