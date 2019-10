Elezioni Umbria exit poll: trionfo del Centrodestra. Umbria exit poll: i dati

Netta vittoria del Centrodestra alle elezioni regionali in Umbria. In base alle estimation del sondaggista Alessandro Amadori per Affaritaliani.it, la candidata di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e altri - Donatella Tesei - si è imposta con ampio margine su Vincenzo Bianconi, candidato del patto civico Pd-M5S-altri. La Tesei viaggia tra il 54 e il 56% mentre Bianconi si ferma tra il 36 e il 38%. La Lega viene segnalata nelle estimation come prima forza politica della Regione attorno al 35%.



"Commento dati veri. A occhio, abbiamo fatto una impresa storica". Cosi' Matteo Salvini al suo arrivo a Perugia, al'Hotel fortuna, dove seguira' lo spoglio delle r.egionali umbre.

Poco dopo il leader della Lega ha scritto su Facebook: "27 ottobre 2019, in UMBRIA stiamo scrivendo una pagina di Storia: GRAZIE".

Ecco le estimation degli altri candidati alle elezioni regionali in Umbria: Claudio Ricci (Ricci Presidente, Italia Civica e Proposta Umbria) 5-7%, Rossano Rubicondi (Partito Comunista) 1-2%, Martina Carletti (Riconquistare l’Italia) 0-1%, Giuseppe Cirillo (Partito delle Buone Maniere) 0-1% , Antonio Pappalardo (Gilet Arancioni) 0-1% e Emiliano Camuzzi (Partito Comunista italiano, Potere al Popolo) 0-1%.



Exit poll Consorzio Opinio/ Donatella Tesei, candidata del centrodestra si attesta tra il 56,5% e il 60,5% e vince le Regionali in Umrbia. Vincenzo Bianconi, sostenuto dal centrosinistra e dal M5S e' in un range tra 35,5% e il 39,5%. E' quanto stima il primo exit poll delle 23, a urne appena chiuse, di Consorzio Opinio per Rai. Il primo exit poll del Consorzio Opinio per la rai vede poi Claudio Ricci( della lista Italia civica) tra 1,5% e il 4,5. Tutti gli altri Candidati ( Emiliano Camuzzi, Rossano Rubicondi, Martina Carletti, Giuseppe Cirillo e Antonio Pappalardo) con un range che va da 0 all'1%.

Alle elezioni europee del 26 maggio in Umbria la Lega è risultata il primo partito con il 38,18%. Al secondo posto il Partito Democratico con il 23,98%, in terza posizione i 5 Stelle con il 14,63%. Fratelli d'Italia con 6,58% ha superato di pochissimo Forza Italia (6,42%). Più Europa si è fermata al 2,69%, seguita da La Sinistra 2,1%, dai Verdi all'1,75% e dal Partito Comunista all'1,56%.