Umbria, sale l'avvocatessa Di Maolo. Zingaretti: "Alleanza? Caso per caso"

UMBRIA: TRATTATIVA M5S-PD VA AVANTI, SPUNTA NOME DI MAOLO

Proseguono tra M5S e Pd le trattative per individuare un candidato presidente per la Regione Umbria. Si respira un'atmosfera di fiducia ed ottimismo, anche se è presto per parlare di accordo raggiunto. Il nome spuntato nelle ultime ore è quello di Francesca Di Maolo, presidente del 'Serafico', centro di riabilitazione per disabili di Assisi.

Umbria: Di Maolo, l'avvocatessa dei disabili

Il nome che potrebbe mettere d'accordo Pd e M5s per l'Umbria e' quello Di Francesca Di Maolo, avvocatessa 49enne originaria di Spoleto ma residente ad Assisi dove dal 2013 e' presidente dell'Istituto Serafico, un centro di eccellenza per bambini e ragazzi con disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali. Laureata in Giurisprudenza all'Universita' di Perugia, sposata e con una figlia di 20 anni, dal 2017 Di Maolo guida anche l'Aris Umbria, l'associazione che riunisce istituti di ricovero, case di cura e centri di riabilitazione impegnati nella rigorosa tutela della vita e della dignita' della persona. "Io credo che tutta la politica italiana ed europea debba trarre spunto dagli insegnamenti di San Francesco e anche seguire il suo esempio nell'umilta'", ha dichiarato recentemente Di Maolo, "tutti noi pecchiamo di poca umilta', pero' quando vieni e respiri l'aria di Assisi ti ricordi che il piu' grande valore dell'uomo e' proprio l'umilta'".

REGIONALI: ZINGARETTI, 'NESSUN AUTOMATISMO CON M5S, SI RAGIONA CASO PER CASO'

"Non c'è nessun automatismo per le Regionali, ogni Regione dovrà decidere sulla base delle proprie leadership, dei propri contenuti. Ma c'è una vocazione unitaria a provarci, per un futuro del Paese non fondato sull'odio, ma sulla crescita, sullo sviluppo, il lavoro e il benessere. E' un fatto positivo che si stanno provando a verificare le condizioni per dare insieme una riposta ai cittadini, è utile per l'Italia". Lo afferma il segretario Pd Nicola ZINGARETTI a L'intervista di Maria Latella, su Skytg24, rispondendo a una domanda sul dialogo avviato col M5S sulle regionali in Umbria.