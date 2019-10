Elezioni Umbria, maggioranza unita. Zingaretti sul palco: insieme per l'Italia

Maggioranza unita (tranne i renziani) nell'ultimo giorno di campagna elettorale in Umbria in vista delle elezioni regionali di questa domenica. Le forze del patto civico per Bianconi - Pd, M5s e Leu - si sono riunite alle ore 11 a Narni dove all'Auditorium San Domenico si è aperto il grande "evento di coalizione" come lo ha definito il capo politico del M5s Luigi Di Maio, con la partecipazione anche del premier Giuseppe Conte. Sul palco il primo a salire è stato il ministro della Salute Roberto Speranza (Leu) che ha detto: "Penso che questo governo abbia da dire cose importanti sulla salute. Il nostro programma è scritto nella Costituzione, nell'articolo 32, sulla salute tutelata dalla Repubblica, assicurata anche agli indigenti". E ha ricordato che nella manovra è stato raggiunto un importante obiettivo, ossia l'abolizione del superticket.

Poi è toccato a Nicola Zingaretti: "Non sono ministro ma sostengo questo governo - ha affermato il segretario del Pd - le sue scelte, per un motivo semplice: il nostro è un Paese che vive dentro la contraddizione di avere grandi fragilità e grandi possibilità. Io sostengo il governo perchè non è vero che non possiamo costruire un futuro: è vero che ci sono problemi e che c'è chi è bravissimo a raccontarli, ma è anche vero che chi cavalca le paure, come abbiamo visto in queste ore, si rivela anche il peggiore a risolverle. Noi siamo ossessionati dal poter dare risposte". Poi sottolinea: "Quando ci dicono che ci sono tante differenze, ammetto che è vero. Ma stiamo insieme perché amiamo l'Italia, amiamo questo Paese".

Anche Di Maio è sulla stessa linea: "Lavorare per un progetto comune è già una vittoria", ha detto nel suo intervento. E poi ha ribadito: "Io non credo che i cittadini umbri possano consentire a nessuno di usare l'Umbria come trofeo elettorale, da citare lunedì per fregarsene dal martedì nei prossimi cinque anni". E ha concluso: "Il patto civico su Vincenzo Bianconi in Umbria prevede che se vinci scegli i migliori di questa comunità per i tuoi assessori. Non è semplicemente un'alternativa, è una terza via".

Il premier Conte, infine, ha aggiunto: "Qui in Umbria non si voterà per il governo, ma è in atto un esperimento interessante. Con la manovra economica cominciamo a perseguire alcuni obiettivi del nostro progetto politico". Poi ha specificato: "In queste ore alcuni giornalisti e commentatori si chiedono ma il presidente del Consiglio sta facendo campagna elettorale? Rispondo a voi cittadini umbri, io vi porto rispetto e se avessi fatto campagna elettorale lo avrei fatto con rispetto per voi, e sarei venuto qui ogni giorno. Non sto facendo campagna elettorale, però oggi sono orgogliosamente qui".



IL VIDEO CON L'INTERVENTO DEL PREMIER GIUSEPPE CONTE