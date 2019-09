Elezioni Umbria sondaggi: chi vince il 27 ottobre. Voto in Umbria, clamoroso

"Tendenza alla vittoria" della candidata di Centrodestra Donatella Tesei, senatrice della Lega. E' la previsione del decano dei sondaggisti Nicola Piepoli che ha studiato per Affaritaliani.it la situazione in Umbria a meno di un mese dalle elezioni regionali del 27 ottobre e dopo che pochi giorni fa sono state presentate ufficialmente le candidature alla guida della Regione e le liste. La Tesei è sostenuta oltre che dalla Lega, con Matteo Salvini impegnato in prima persona nella campagna elettorale, anche da Fratelli d’Italia, Forza Italia e della liste Umbria Civica e Tesei Presidente.



In attesa dei numeri dei sondaggi, che usciranno a breve, la tendenza sembra abbastanza chiara, anche se non sarà una vittoria schiacciante, stando almeno alle tendenze di Piepoli. Al momento non sembra quindi avere successo l'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che si sono alleati e presentano per la poltrona di governatore dell'Umbria Vincenzo Bianconi, sostenuto anche da Europa verde, Sinistra Civica e Verde e Bianconi per l’Umbria. Per quanto riguarda i singoli partiti, secondo lo studio del sondaggista Piepoli la Lega (come è stato anche alle Europee dello scorso maggio) risulterà il primo partito della Regione, mentre sarà un testa a testa tra Movimento 5 Stelle e Pd per il secondo posto.



Tra le forze minori da segnalare il possibile buon risultato del candidato del Partito Comunista di Marco Rizzo, Rossano Rubicondi. Quella del 27 ottobre è la prima tornata elettorale dopo la nascita del governo Conte bis sostenuto da M5S e Pd, dopo la scissione di Matteo Renzi con la nascita di Italia Viva e dopo i difficili tentativi di rilancio del Centrodestra. La grande novità delle elezioni in Umbria è proprio l'alleanza tra Pd e 5 Stelle, la prima sul territorio che potrebbe aprire la strada a nuove intese elettorali a partire dall'Emilia Romagna (voto a fine gennaio).

ECCO I CANDIDATI E LE LISTE ALLE REGIONALI IN UMBRIA DEL 27 OTTOBRE

Donatella Tesei - Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Umbria Civica e Tesei Presidente

Vincenzo Bianconi - Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Europa verde, Sinistra Civica e Verde e Bianconi per l’Umbria

Rossano Rubicondi - Partito Comunista

Claudio Ricci - Ricci Presidente, Italia Civica e Proposta Umbria

Emiliano Camuzzi - Partito Comunista italiano, Potere al Popolo

Martina Carletti - Riconquistare l’Italia

Giuseppe Cirillo - Partito delle Buone Maniere

Antonio Pappalardo - Gilet Arancioni