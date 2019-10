Elezioni Umbria sondaggi: dati choc, qualcuno non vince ma stravince. Ecco chi

Elezioni regionali Umbria sondaggi.

L'appuntamento del 27 ottobre con il voto in Umbria è il primo test per il governo giallo-rosso. Matteo Salvini punta tutto sulle Regionali per ottenere una sorta di rivincita su M5S e Pd e per mandare un segnale all'esecutivo. Come sempre in questi casi è guerra di sondaggi. Nel Centrodestra diverse fonti autorevoli - fronte Lega e Fratelli d'Italia - si mostrano estremamente ottimisti e prevedono un successo ampio (addirittura intorno ai 10 punti) della candidata leghista Donatella Tesei che viaggerebbe tra il 49 e il 51% con Vincenzo Bianconi (Pd-M5S-altri) fermo intorno al 40%.



In particolare la Lega conferebbe l'ottimo risultato delle Europee sfiorando il 40% e Fratelli d'Italia sarebbe davanti a Forza Italia. Sul fronte dem, invece, sottolineano come, pur sapendo che la partita è difficile, il margine non sarebbe così ampio (massimo 3-4 punti) e ancora colmabile. Il Pd è sicuro di risultare il secondo partito davanti al Movimento 5 Stelle. Tra i candidati minori entrambi i fronti segnalano una buona affermazione (2-3%) di Claudio Ricci e del candidato del Partito Comunista di Marco Rizzo Rossano Rubicondi.