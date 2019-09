Elezioni Umbria sondaggi: il Pd trema, Pd-M5S rischiano... Inside clamoroso

Allarme rosso nel Partito Democratico. Le elezioni regionali in Umbria del prossimo 27 ottobre sono decisive per l'attuale governo e soprattutto per il Pd, reduce dall'alleanza di governo con il M5S e dalla scissione dolorosa di Matteo Renzi che ha lanciato Italia Viva.



Le stime del sondaggista Nicola Piepoli pubblicate da Affaritaliani.it (leggi qui l'articolo) danno il Centrodestra avanti di 2,5 punti percentuale sull'inedita coppia Pd-5 Stelle, il famoso patto civico lanciato da Luigi Di Maio. Ma tra i dem dell'Umbria, così come al Nazareno, il vero spauracchio non sono né Matteo Salvini e la Lega né Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia quanto il Partito Comunista di Marco Rizzo, unica opposizione di sinistra all'esecutivo giallo-rosso o giallo-fucsia che sta preparando una grande manifestazione nazionale a Roma per sabato 5 ottobre.



Stando ai sondaggi riservati che circolano in questi giorni sia nell'area del Centrosinistra sia in quella del Centrodestra, Rossano Rubicondi - candidato dei Comunisti alla guida della Regione Umbria - viene accreditato di un expolit tra il 3 e il 4%. Un risultato nettamente al di sopra delle Europee di fine maggio (dove comunque il Partito Comunista aveva ottenuto un significativo 1,6%) e soprattutto determinante - ecco il timore nel Pd - per far perdere l'alleanza di governo e consentire al Centrodestra a trazione leghista di conquistare una delle cosiddette regioni rosse.



Rubicondi è un operaio ed ex funzionario della Cgil che, in questo casi "mosca rossa", ha scelto di tornare a lavorare in fabbrica, in quanto il sindacato di appartenenza non aveva detto una parola sullo scandalo 'concorsopoli' che ha travolto il Pd e portato l'Umbria ad elezioni anticipate.