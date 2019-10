Elezioni Umbria sondaggio: colpo di scena nelle urne. Qualcosa di clamoroso...

Elezioni Umbria sondaggio.

Grande attesa per le elezioni regionali in Umbria del 27 ottobre. Attenzione, secondo gli esperti, alle sorprese nelle urne. In molti pensano a un testa a testa tra Vincenzo Bianconi (Pd-M5S-altri) e la leghista Donatella Tesei (Centrodestra) ma potrebbe anche esserci il successo, se non il trionfo, di uno dei due con un vantaggio molto ampio.

Anche uno dei candidati minori (Emiliano Camuzzi - Partito Comunista italiano, Potere al Popolo; Martina Carletti - Riconquistare l’Italia; Giuseppe Cirillo - Partito delle Buone Maniere; Antonio Pappalardo - Gilet Arancioni; Claudio Ricci - Ricci Presidente, Italia Civica e Proposta Umbria; Rossano Rubicondi - Partito Comunista) potrebbe fare bene e sorprendere, chi sarà? Lo scopriremo la notte tra il 27 e il 28 ottobre...