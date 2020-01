Elezioni Veneto sondaggio: numeri impressionanti e choc. Ecco chi STRAvince

Elezioni regionali Veneto sondaggio.

Luca Zaia, popolarissimo Governatore del Veneto, va verso un vero e proprio plebiscito alle elezioni regionali in programma a maggio. La sua rielezioni è certa e per il Pd e il Centrosinistra non ci sono speranze. Il sondaggista Alessandro Amadori ha elaborato per Affaritaliani.it una stima basata sui dati delle Europee 2019, tenendo conto dell'esito delle Regionali in Emilia Romagna e in Calabria, e i numeri sul Veneto sono impressionanti.

Il presidente uscente, candidato della Lega con l'appoggio di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, si attesta al momento tra il 61 e il 65% (centroide 63), percentuali quasi bulgare che non lasciano spazio agli avversari. Il Centrosinistra, che non ha ancora un candidato per la Regione, si ferma al 33-37% (centroide 35%) comprendendo tutte le sue anime, anche Italia Viva di Matteo Renzi, incluso perfino quel poco che resta del Movimento 5 Stelle. Altri candidati complessivamente sono all'1-3% (centroide 2).

Il dato è ancora più sorprendente perché la Lega Salvini Premier da sola si aggira tra il 49 e il 51% (centroide 50). Con questi numeri è del tutto evidente che in Veneto, grazie soprattutto alla popolarità di Zaia, il Carroccio vincerebbe anche da solo senza aver bisogno dei voti di Forza Italia e di Fratelli d'Italia.