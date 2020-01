Elezioni, Zingaretti: "Governo più forte. Un immenso grazie alle Sardine"

Zingaretti: ora governo e' piu' forte, rilanci - Il voto "rafforza il governo perche' innanzitutto Salvini ha cercato di dare una spallata al governo. Si e' voluto dare al voto un aspetto politico e questo tentativo e' fallito: la maggioranza esce piu' forte, dobbiamo non essere pigri e Conte deve rilanciare l'azione in modo ancora piu' forte su temi concreti. Le tasse, il lavoro, la scuola, l'universita', la ripresa economica. La maggioranza esce rincuorata mi auguro con meno problemi e piu' concretezza". Lo dice il segretario Pd Nicola Zingaretti parlando fuori dal Nazareno.

E.Romagna: Zingaretti, un immenso grazie alle Sardine - "I dati che stanno emergendo confermano per fortuna una grande vitalita' dell'elettorato che ha partecipato in massa. Un immenso grazie al movimento delle sardine". Lo dice Nicola Zingaretti, parlando fuori dal Nazareno.

Zingaretti, dato Pd straordinario malgrado scissioni - Il dato Pd e' "straordinario" anche "perche' intanto abbiamo subito due scissioni: il Pd e' la', grazie alla fiducia dei cittadini. Non si puo' che esprimere una grande soddisfazione per questo paese". Lo dice Nicola Zingaretti parlando fuori dal Nazareno. "Il Pd e' probabilmente il primo partito in entrambe le regioni", aggiunge.

Zingaretti: per Pd risultato politiche 2018 alle spalle - "Siamo molto contenti del risultato del Pd, mi sembra di poter dire che il risultato del marzo 2018 sia alle nostre spalle". Lo afferma il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Zingaretti: Salvini ha perso le elezioni - "Oggi Salvini ha perso le elezioni". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, commentando i primi dati del risultato elettorale in Emilia Romagna.