Elezioni 2018, il giornalismo televisivo peggiorato al pari della politica

È disperato chi, in modo libero e pragmatico, al di là della divisione comunismo/fascismo (entrambi falliti, in entrambi non c’era libertà di scelta, ma se non altro nel fascismo c’era la libertà di possedere) ha il dubbio su chi votare alle imminenti elezioni politiche del 4 marzo? Soprattutto è disperato se si chiede: che idee hanno, al di là degli slogan demagogici, dei proclami acchiappa-voti, dei patti con gli italiani, in ordine alfabetico: Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio, Pietro Grasso, Giorgia Meloni, Matteo Renzi, Matteo Salvini? Che fare? Guardare all’efficienza dello Stato che prefigurano? Cercare col lanternino nelle liste la persona che rispecchi l’idea della politica come la forma più alta dell’esistenza? Difficile, quasi impossibile, se è vero che i leader prediligono gli yes-man e gli uomini tapi roulant… e del resto “gli imbecilli sono il lubrificante di un’organizzazione” (frase di chi scrive), come dall’altra parte nei simboli elettorali campeggia il nome dei leader.

Come di riflesso, come gli italiani si meritano questo panorama, così si meritano l’informazione politica giornalistica, quasi sempre poco approfondita e/o schierata, troppo o troppo poco… si pensi a ciò rispetto ai vari (ordine alfabetico): Lucia Annunziata, Bianca Berlinguer, Giovanni Floris, Corrado Formigli, Massimo Giletti, Lilli Gruber, Enrico Mentana, Michele Santoro, Bruno Vespa. (Esclusi dall’elenco i personaggi del mondo dello spettacolo, non giornalisti, che ospitano i politici e da cui i politici non dovrebbero andare). Che fare? Scegliere colui che mette in grado l’ascoltatore di farsi un’idea con la propria testa. La colpa sembra essere anche dei politici e commentatori ospiti che abbassano il livello: gente (sarebbe troppo definirli retori) che mena il can per l’aia. La prova è che i giovani imprecano contro chi non dice (per usare il loro linguaggio) un c*** e cambiano canale.