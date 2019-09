Elisa Isoardi: "Salvini? Non ho rimpianti. E non cerco un nuovo amore"

«Decidere di mettere la parola fine a una relazione di cinque anni significa avere la capacità di mettersi in discussione anche intuendo di poterne soffrire. Non mi sono sentita smarrita, ma fallita sentimentalmente sì. Ma ora posso dire con franchezza che non provo nessun rimpianto. E a chi mi chiede se desidero un nuovo amore rispondo che non ne sento affatto la mancanza, perché sto bene così. Io mi basto e avanzo». Così Elisa Isoardi in un’intervista al settimanale OGGI, da domani in edicola.

La conduttrice de «La prova del cuoco» spiega di aver raggiunto un «equilibrio perfetto»: «Mi sento bella solo se sono in pace con me stessa. So che la sensualità di una donna è fatta di un mix fra cervello e anima, pertanto bado a entrambi. Leggo, studio e coltivo la mia spiritualità interiore». E aggiunge: «Ho davvero valorizzato alcune presenze, pensando che in fondo certe assenze non siano determinanti per me. È stato un percorso faticoso, non lo nego. Negli ultimi anni nulla è stato scontato, anche scegliere di allontanarmi da chi non mi faceva stare bene. Ho tirato le somme e ho raggiunto quello che ora definisco “l’equilibrio perfetto”».

E sulla sua ventilata partecipazione a «Ballando con le stelle» dice: «Mi piacerebbe moltissimo. Sarebbe una sfida conciliare due trasmissioni così impegnative, ma si sa: le sfide mi affascinano e non mi tiro indietro mai».