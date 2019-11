Emilia, candidati Italia Viva con Bonaccini. Liste in Toscana-Campania-Marche

Italia Viva, la formazione politica guidata dal senatore Matteo Renzi, avrà propri candidati nella lista del Presidente Stefano Bonaccini alle elezioni regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio. Successivamente, invece, Italia Viva presenterà le proprie liste e il proprio simbolo elettorale in altre Regioni chiamate al voto, a partire da Toscana, Campania e Marche. Ad annunciarlo ad Affaritaliani.it è il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato.



Le parole di Rosato: "In Emilia Romagna Italia Viva sostiene il presidente Bonaccini che ha lavorato bene nell’interesse dei cittadini della sua Regione. Lo facciamo anche attraverso la lista del Presidente dove, come concordato con lo stesso Bonaccini, ci saranno alcuni candidati espressione di Italia Viva. Nella tornata della prossima primavera ci saremo invece con le nostre liste, a cominciare da Toscana, Campania e Marche".