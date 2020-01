Emilia, il voto visto dal web/social: la vera sfida è fra Salvini e Bonaccini

FB&Associati, la prima società di lobbying e relazioni istituzionali fondata in Italia, ha realizzato una ricerca che esamina la coerenza dei temi all’attenzione dei cittadini emiliano-romagnoli sul web con le istanze rilevate presso imprese e associazioni di categoria rappresentative. La ricerca è stata realizzata in collaborazione con la divisione di FB&Associati specializzata in web advocacy, FB Bubbles.

La ricerca ha esaminato il grado di allineamento tra i principali problemi e le questioni di cui hanno discusso i cittadini negli ultimi tre mesi - evidenziati dalle conversazioni online e sui principali socialnetwork, con un focus nella settimana dal 6 al 12 gennaio - e quelli sollevati dagli stakeholder del territorio espressione del tessuto socio-produttivo attraverso una serie di interviste in profondità. L’esame integrato di questa visuale con quella propria del mondo produttivo, alla vigilia di questa importante tornata elettorale, nelle sue ambivalenze e chiaroscuri restituisce un quadro puntuale e aggiornato della realtà. Non soltanto quindi temi e priorità della campagna elettorale ma anche il ruolo, il peso e il punto di vista di leader nazionali e attori locali.