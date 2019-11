Emilia Romagna, Borgonzoni: "Plastic Tax? Non andava introdotta"

ELEZIONI EMILIA-ROMAGNA/ NON CACCEREMO NESSUNO, NON SIAMO BARBARI AVRÒ SOSTEGNO DI LISTE NON SOLO A DESTRA

Se dovessimo vincere “metteremo a posto le cose che non funzionano, confrontandoci con tutti senza chiusura e preclusione. Non arriveremo come barbari, come racconta una certa sinistra, cacciando chi c’era prima per mettere non si capisce bene chi. Il dialogo e la porta sono aperti verso tutti e non c’è nessuno che verrà cacciato in quanto fino al giorno prima magari parlava con la sinistra. La sinistra governava per cui è ovvio che il mondo imprenditoriale parla con chi governa, mi sembra una cosa normale”. Lo ha detto l’esponente leghista e candidata alla presidenza della regione Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni a “L’Intervista” di Maria Latella su Sky TG24. “Alle regionali – ha poi aggiunto Lucia Borgonzoni – avrò delle liste di appoggio che vanno a prendere un tessuto che è molto più largo della destra che storicamente noi immaginiamo quando ne parliamo”.



DA RAGAZZA HO LAVORATO IN UN CENTRO SOCIALE, MA SONO LEGHISTA DA SEMPRE GRAZIE A MIA MAMMA

“Da ragazza ho lavorato al centro sociale Link e ho sempre avuto amici di ogni estrazione sociale e di ogni provenienza. Mio nonno era partigiano e il mio fidanzato è di sinistra, ma se votasse in Emilia-Romagna penso che mi voterebbe. Io sono della Lega da sempre, mia mamma ha sempre votato Lega sin da quando era Lega Lombarda. Già nel 1989 alle Europee, quando io ero piccolissima, mia mamma ha votato Lega. Io sono cresciuta con posacenere e spille con Alberto da Giussano in tutta casa. Sono da sempre leghista”. Lo ha detto l’esponente leghista e candidata alla presidenza della regione Emilia- Romagna Lucia Borgonzoni a “L’Intervista” di Maria Latella su Sky TG24



PLASTIC TAX/ NON ANDAVA INTRODOTTA, SERVE PERCORSO CON AZIENDE. QUESTO GOVERNO SEMBRA CE L’ABBIA CON L’EMILIA-ROMAGNA

“La Plastic Tax non doveva essere introdotta. Non perché non bisogna fare un percorso su questi temi, ma non devono pagarlo le aziende e le famiglie. Va fatto un percorso con una logica, non possiamo la mattina decidere di tassare perché bisogna fare cassa. Inoltre il Governo scrivendo che le entrate da questa tassazione sarebbero state uguali negli anni, dimostra anche che non aveva pensato di farlo per l’ambiente ma solo per fare cassa. Vanno fatti dei ragionamenti insieme alle aziende. Questo Governo, non solo con questa tassa ma anche con altre, sembra che ce l’abbia con l’Emilia-Romagna”. Lo ha detto l’esponente leghista e candidata alla presidenza della regione Emilia Romagna Lucia Borgonzoni a “L’Intervista” di Maria Latella su Sky TG24



ESCLUDO IPOTESI DI UN GOVERNO CON ITALIA VIVA

“Non credo proprio. Per me bisogna superare il concetto di destra e sinistra, ma si supera nei progetti e nelle idee e non facendo diventare Renzi una gamba sinistra. No a un’ipotesi di Governo con Italia Viva”. Lo ha detto l’esponente leghista e candidata alla presidenza della regione Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni a “L’Intervista” di Maria Latella su Sky TG24 rispondendo a una domanda sulla possibilità che dopo le elezioni Italia Viva possa fare la componente più a sinistra di un Governo di centrodestra.



ELEZIONI REGIONALI/ MARA CARFAGNA CANDIDATA IN CAMPANIA? MI PIACEREBBE, È UNA DONNA BRAVA E PREPARATA

“Assolutamente sì. Penso che sia una donna molto capace e anche lei è entrata in politica con tantissimi pregiudizi e tantissimi attacchi e abbia dimostrato invece di essere brava e preparata molto più di tanti uomini”. Lo ha detto l’esponente leghista e candidata alla presidenza della regione Emilia- Romagna Lucia Borgonzoni a “L’Intervista” di Maria Latella su Sky TG24 rispondendo a una domanda se le piacerebbe Mara Carfagna come candidata alla presidenza della regione Campania