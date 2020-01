Emilia Romagna/ Salvini ridimensionato, vincono Pd e Conte

La politica dei citofoni non paga. Matteo Salvini, che fino all'ultimo secondo utile di campagna elettorale si era mostrato sicuro del successo in Emilia Romagna, si è schiantato nelle urne. La netta vittoria di Stefano Bonaccini apre una fase di purgatorio per la Lega e per il suo (da oggi meno) Capitano. Certo la sfida non era facile nella Regione rossa per eccellenza, ma visti i risultati in Umbria di ottobre 2019 (vittoria del Centrodestra di 20 punti) le condizioni per assestare un colpo al Pd e al governo c'erano tutte. Lucia Borgonzoni è stata nascosta, da lei non si è sentita una proposta concreta per la Regione. Tutto è stato incentrato sulla campagna di Salvini e sul suo parlare alla pancia della gente alzando continuamente i toni dello scontro nel tentativo di mandare a casa l'esecutivo più che Bonaccini. E le urne hanno decretato che l'avanzata leghista si è fermata. Ora anche nel Carroccio potrebbe levarsi qualche voce critica nei confronti del segretario, dall'ormai quasi ex militante Roberto Maroni fino al potente Giancarlo Giorgetti.



Sul fronte opposto si tratta di un grande successo del Pd, di Nicola Zingaretti e di Giuseppe Conte. Il Governatore del Lazio rafforza la sua poltrona al Nazareno e il governo disinnesca la principale mina che avrebbe potuto farlo saltare in aria. Avanti dunque con questo esecutivo pensando agli obiettivi, primo fra tutti il taglio del cuneo fiscale per 16 milioni di lavoratori da luglio. Sicuramente hanno giocato un ruolo decisivo anche le Sardine, quantomeno nel mobilitare una parte dell'elettorato di sinistra e di Centrosinistra che altrimenti, forse, senza i pescolini in piazza sarebbe rimasto a casa (ecco spiegato il boom dell'affluenza). Rimane il flop, ennesimo, dei 5 Stelle, più in Emilia Romagna e meno in Calabria. Ma le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico avevano già in qualche modo tolto le castagne dal fuoco.