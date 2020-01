Emilia Romagna, Sgarbi si prenota: io assessore alla Cultura

"Se vinceremo posso fare l'assessore alla Cultura, che e' meglio che fare il deputato". Parola di Vittorio SGARBI, deputato del gruppo misto e capolista per Forza Italia alle prossime regionali, che si propone cosi' per un posto in Giunta nel caso la leghista Lucia Borgonzoni vincesse in Emilia-Romagna. In caso di elezione, infatti, SGARBI dovrebbe scegliere tra il ruolo di parlamentare e quello di consigliere regionale (fra loro sono incompatibili). "Ma ho una speranza- dice SGARBI- che con questa vittoria il 27 o 28 gennaio il Governo cada, perche' non puo' stare in piedi non avendo nessuna legittimita' e un premier che non e' stato eletto da nessuno. Dopo la sconfitta in Emilia-Romagna dovranno andarsene a casa e quel punto si rigioca tutto. Quindi nella fase in cui saremo sciolti come Parlamento, io saro' libero di fare l'assessore". Quanto alla sua scelta di candidarsi con gli azzurri in Emilia-Romagna, SGARBI spiega: "Io sono nel gruppo misto alla Camera per questioni di temperamento. Ho guardato con considerazione l'uscita di Toti, che sembra un po' Topo Gigio, non e' una grande personalita', ma ha avuto il coraggio, essendo vicino a Berlusconi, di dire che occorre cambiare qualcosa. Con Romani e gli altri avevamo fatto un'ipotesi di fare una lista Cambiamo-Rinascimento. Pero' mi ha chiamato Berlusconi e mi ha detto: 'Perche' vuoi portarmi via dei voti?'. E quindi mi sono ritirato. Dopo qualche giorno mi hanno richiamato e mi hanno proposto di candidarmi con Forza Italia. L'ho trovato giusto, perche' il mio problema e' dare un segnale e portare voti in piu', non fare la guerra con qualcuno. Toti invece alla fine ha fatto un accordo col Popolo della Famiglia, che e' una cosa che da toccarsi... poveretto".