Emilia Romagna, tanti salentini e pugliesi al fianco di Lucia Borgonzoni

La vita di partito mi ha insegnato che le campagne elettorali si vincono o si perdono anche per un solo voto.

Da domani sarò in Emilia e Romagna per contribuire alla vittoria di Lucia Borgonzoni perché ho capito l'importanza di questo voto e le conseguenze che questo voto avrà anche nel Salento ed in Puglia. Tanti amici salentini e pugliesi residenti in Emilia e Romagna sarò con loro da Ravenna a Modena, Bologna, a San Giovanni in Persiceto e poi a Bentivoglio,

Dozza,

Granarolo dell'Emilia, Ozzano dell'Emilia,

Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano,

Vergato.

Alle Sardine auguro di avere tutte le autorizzazioni per chiudere la campagna elettorale al Papeete nel giorno del silenzio elettorale perché forse ancora non sanno, i simpatici ragazzi, che per poter svolgere un incontro in spiaggia ci vogliono tante autorizzazioni e che la legge non permette di svolgere attività politica nelle 24 ore che precedono il voto.

Dopo la vittoria di Lucia libereremo la Puglia dal PD e da quel presidente Emiliano che fa campagna elettorale con i soldi dei pugliesi.

Paolo Taurino

Lega