Emilia sondaggi, dati ribaltati: cambiato tutto in pochi giorni. Avanti c'è...

Emilia sondaggi.



In attesa del voto del 26 gennaio tutti guardano con attenzione particolare ai sondaggi sulle elezioni in Emilia Romagna.



Nei sondaggi ufficiali resta davanti di poco Stefano Bonaccini, governatore uscente, e candidato del Partito Democratico e del Centrosinistra. Ma attenzione ai rumor interni al Centrodestra. Fonti della Lega e di Fratelli d'Italia assicurano che in testa ci sarebbe Lucia Borgonzoni, di almeno tre o quattro punti e che non ci sarebbe quasi per nulla l'effetto voto disgiunto su cui puntano molto i dem (ovvero votare una lista di Centrodestra e poi Bonaccini presidente).



Quale sarà la verità? Fatto sta che sono ancora moltissimi gli indecisi e probabilmente gli ultimi giorni di campagna elettorale saranno decisivi.