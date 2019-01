Energia, Di Maio lancia il reddito energetico

Il ghiaccio sul palco in piazza Umberto I a Porto Torres (Sassari) ha ritardato l'intervento del vicepresidente del Consiglio dei ministri Luigi Di Maio, che dalla cittadina a guida M5S ha cominciato la sua visita in Sardegna. Il comune di Porto Torres, amministrato da una Giunta pentastellata guidata dal sindaco Sean Wheeler, ha avviato un progetto di "reddito energetico" che oggi il M5S ha presentato come una forma "reddito di cittadinanza". Con un bando pubblico finanziato con 200 mila euro il Comune ha selezionato una cinquantina di abitazioni su cui ha fatto installare, a proprie spese e senza costi per le famiglie, altrettanti impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, per coniugare l'idea di puntare sulle rinnovabili e ridurre nel contempo le emissioni di CO2.

L'energia prodotta in parte alimenta i consumi degli abitanti degli edifici interessati e in parte viene rivenduta alla rete, tramite un accordo col Gse (Gestore servizi energetici): gli introiti alimenteranno un fondo che consentira' di reinvestire in nuovi pannelli fotovoltaici per i cittadini. "Da Porto Torres illuminiamo il Paese con il reddito energetico. Accendiamo l'Italia", e' lo slogan lanciato dal ministro per i Rapporti col parlamento, Riccardo Fraccaro, presente sul palco assieme a Di Maio e all'amministratore delegato del Gse, Roberto Moneta. "Siete la capitale mondiale dell'economia circolare", ha detto rivolto a Wheeler e ai cittadini di Porto Torres. "Ci impegniamo a fare altrettanto a livello nazionale. Questa non e' solo un'inaugurazione, ma una testimonianza che un mondo diverso e' possibile" . "Porto Torres sara' un modello a livello nazionale", ha preannunciato Di Maio.