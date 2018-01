Gentiloni: non è tempo di cicale, non smantellare pensioni e fisco

Non e' tempo per le cicale. Paolo Gentiloni alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico della Luiss, sottolinea che "siamo ormai fuori dalla crisi peggiore dal dopo guerra", ma i risultati ottenuti "non possono essere dilapidati" e dunque non e' il tempo delle cicale e di chi vuole abbattere i pilastri delle pensioni e del fisco, pensando piuttosto per la prossima legislatura ad abbattere gradualmente il debito pubblico. Sono stati fatti molti passi avanti, afferma il presidente del Consiglio, "abbiamo ridotto il nostro deficit, abbiamo i conti molto in ordine, quest'anno appena finito il deficit sara' al 2%, abbiamo credo una situazione stabile di avanzo primario e dobbiamo partire dalla consapevolezza che questi risultati che sono costati sacrifici alle imprese e ai lavoratori non possono essere dilapidati, sarebbe irresponsabile". "Quando si parla della prossima legislatura - ammonisce Gentiloni - guai a dimenticare tra gli obiettivi uno dei piu' importanti: passare dalla stabilizzazione del debito pubblico, da una sua sua leggerissima flessione a una fase di riduzione graduale, sostenibile ma progressiva. Questo deve essere uno degli obiettivi fondamentali. Non e' il tempo di scardinare i pilastri del nostro sistema, da quello pensionistico a quello fiscale, non e' il tempo delle cicale ma e' il tempo della competenza e dell'investimento sul futuro".