Ermini (Csm): populismo e sovranismo mettono in crisi la democrazia

Clamoroso affondo del vice presidente del Csm, David Ermini, contro i partiti della maggioranza. "Si è aperta un'era in qualche modo nuova, fondata sulla saldatura tra populismo e sovranismo" che "mette in crisi" i "capisaldi della democrazia costituzionale e dello stato di diritto, alimentando politiche del rancore e della chiusura e agitando l'ideologia moralistica della volontà popolare", ha affermato Ermini nel corso del suo intervento al XXII congresso di Magistratura Democratica in corso a Roma.

Giustizia: Ermini, toghe e avvocati difendano indipendenza - ll fenomeno del populismo "non sara' di breve durata" e per questo, "serve sintonia e convergenza tra tutti gli operatori del diritto, magistratura, avvocatura e accademia, a difesa dell'autonomia della giurisdizione e dell'indipendenza da qualsiasi forma di pressione o condizionamento esterno e a salvaguardia dei diritti costituzionali e dei principi di garanzia". Lo ha detto il vicepresidente del Csm David Ermini, intervenuto al congresso di Magistratura democratica, secondo il quale "serve che insieme si assumano coraggiose posizioni unitarie, sforzandosi di trovare tutto cio' che puo' accomunare a discapito di eventuali elementi divisivi. Tutti i segnali in questa direzione, alludo per esempio all'individuazione di soluzioni condivise tra Anm e Ucpi nell'interlocuzione con il governo in vista della riforma del processo penale, sono pertanto da accogliere con estremo favore", ha concluso Ermini, ricordando che "il Csm e' impegnato da tempo nell'incoraggiare una comune cultura della giurisdizione tra magistratura e avvocatura, in modo che non vivano e si percepiscano come corpi separati l'uno dall'altro ma avvertano lo stretto legame che li unisce nel contribuire alla realizzazione dei diritti degli individui e alla promozione e difesa dei valori fondanti la societa' democratica".

Giustizia: Ermini, delegittimazioni corrodono giurisdizione - "Il rischio vero, che si annida nelle pulsioni populiste e nell'idea di una giustizia da asservire alla demagogia, sta nell'insidiosa opera di corrosione della giurisdizione, alimentando sfiducia e intaccando la credibilita' dei magistrati". Lo ha detto il vicepresidente del Csm, David Ermini, intervenuto al congresso di Magistratura democratica, sottolineando che "delegittimazione o denigrazione rispondono non solo all'esigenza di 'normalizzare' il controllo, ma anche a quella di depauperare il processo sotto il profilo garantista. Ed e' questione, dunque, che coinvolge tutti i giuristi e gli operatori del diritto, non solo i giudici o i pm".

Ermini: no a sorteggio per Csm, diventerebbe organo burocratico - "Ribadisco anche qui la mia personale, assoluta contrarietà a proposte di riforma del sistema elettorale basate sul sorteggio che ne azzererebbero la natura di organo di rappresentanza del pluralismo riducendo il Consiglio a entità meramente burocratica ed esecutiva". Lo ha affermato il vice presidente del Csm, David Ermini, al congresso di Magistratura Democratica, in corso a Roma sottolineando che "non sono certo tempi che possano giustificare ripiegamenti su posizioni passive e aliene dalla realtà".

Giustizia: Ermini, no ad arroccamenti corporativi - "Sarebbe un errore declinare l'attuale fase storica di conflitto tra politica e magistratura, riproducendo arroccamenti e difese dal sapore corporativo". Lo ha affermato il vicepresidente del Csm, David Ermini, intervenendo al congresso di Magistratura democratica. "La riterrei innanzitutto - ha spiegato - una miopia strategica proprio perche' il populismo sta ponendo una questione di piu' ampio respiro, che investe la giurisdizione nel suo complesso, l'equilibrio tra poteri e, in definitiva, l'idea stessa di democrazia come spazio di liberta' e patrimonio di uguaglianza e diritti". Anche sotto l'aspetto "tattico", ha aggiunto Ermini, il rischio "e' che certe reazioni siano in realta' percepite come egoismi di casta".