Esplode la rabbia di Salvini: “E’ un ribaltone all’italiana"

Crisi, Salvini: Pronti al voto, chi non lo è non ha coscienza pulita

"Siamo pronti e continuiamo a essere pronti in caso di elezioni e siamo pronti ad una manovra economica epocale, chi ha paura del voto non ha la coscienza pulita". Così Matteo Salvini, vicepremier uscente, in conferenza stampa in Senato commentando l'accordo quasi chiuso tra M5S e Pd.

Crisi, Salvini: Se vuoi il cambiamento non puoi governare col Pd Roma

"Se uno vuole il cambiamento non può governare con il Partito democratico". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa al Senato.

Crisi, Salvini: Via maestra è voto. Non scegliamo al posto degli italiani

"La via maestra è il voto. Che qualcuno stia scegliendo al posto degli italiani nel chiuso dei palazzi non è volontà della Lega". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa al Senato.

Crisi, Salvini: Questo è classico ribaltone all'italiana

"Questo è il classico ribaltone all'italiana". Così Matteo Salvini, vicepremier uscente, in conferenza stampa in Senato commentando l'accordo quasi chiuso tra M5S e Pd.

Crisi, Salvini: Con accordi contro-natura arriverà giudizio popolo

"Prima o poi il giudizio del popolo arriva. Se fai accordi contro-natura per salvare la poltrona, alla fine a casa ci vai". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa al Senato.

Crisi, Salvini: Per noi gli ideali vengono prima delle poltrone

"Non siamo nati per occupare poltrone senza ideali. Spero che qualcuno non stia svendendo i propri ideali per le poltrone. Per noi gli ideali vengono prima delle poltrone, il cuore prima del calcolo matematico e spartitorio". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa al Senato.