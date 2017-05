Etruria, Renzi: "Basta pettegolezzi, voglio la verità"

Basta pettegolezzi e polemiche. Il segretario del Pd ed ex premier, Matteo Renzi, vuole la verità sulla vicenda di Banca Etruria: "Noi diciamo: facciamo la commissione d'inchiesta. Andiamo a fare la commissione d'inchiesta e così non fondiamo la Repubblica su pettegolezzo e sentito dire: andiamo a vedere le carte", ha detto ospite a L'Arena, condotta da Massimo Giletti. "Voglio la verità", sottolinea. "Soru, dopo essere stato riempito di accuse per mesi, è stato assolto. Le persone oneste non hanno niente di cui aver paura", sottolinea, dopo il botta e risposta a distanza con l'ex direttore del Corriere della Sera.

Per Renzi, il libro di Ferruccio de Borotoli, dal quale è partita l'ennesima bufera che ha travolto l'ex ministra per le Riforme, Maria Elena Boschi, è stata una "bellissima operazione di marketing" pubblicitario, ma "se qualcuno dice che il mio governo ha fatto favoritismi reagisco e dico che non è vero", perché proprio sul padre di Boschi, commssariandolo "abbiamo dimostrato che non c'era favoritismo alcuno". Quindi ora "si faccia la commissione di inchiesta", ha affermato il segretario del Pd. "Voglio che vengano fuori i fatti veri - ha detto - perché le persone oneste non hanno niente da temere dalla verità".

Legge elettorale. A quattro mesi dal referendum, la ferita per la sconfitta non è ancora rimarginata: "Mi riapre una ferita - dice l'ex premier a Massimo Giletti -. Con il referendum avevamo immaginato un sistema molto più semplice con il ballottaggio, come fanno i francesi. Ora è andato, basta, chiuso". Resta, dunque, aperto il problema della governabilità. "Parla di corda in casa dell'impiccato...Volevo cancellare trecento poltrone e l'unica cancellata è la mia", risponde.

Per quanto riguarda la legge elettorale, Renzi ammette che "purtroppo il Pd da solo non ha la maggioranza, altrimenti l'avremmo già fatta, e tutti quelli che hanno detto no al referendum adesso dovranno decidere da che parte stare. Spero ci sia una legge con principio che il cittadino possa decidere liberamente e la sua scelta corrisponda a un principio di governabilità". Ma su una cosa il segretario Pd è certo: "No al proporzionale puro, dove ci sono inciuci". E insiste sul fatto che si sta facendo "un gran confusione": per questo riferisce di aver detto ai suoi: "Diamo una mano a una legge di buonsenso, ma non facciamoci prendere in giro. Ora tirino giù le carte se sono in grado di fare una proposta".

In merito ai tempi, Renzi non ha dubbi: "Secondo me conviene andare a votare tra febbraio e maggio, a fine legislatura", aggiungendo che "bisogna usare questi mesi per parlare di cose concrete e dando una mano al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e non fargli la guerra".

Vitalizi. Un altro tema caldo, sottolinea l'ex capo di Palazzo Chigi, è quello dei vitalizi "che giustamente vi sta a cuore: è fondamentale che i Cinque stelle votino la proposta di Matteo Richetti, che è seria. L'ultimo miglio è dire che le regole valgono per tutti, il contributivo deve valere anche per chi fa politica. Dopodiché io non ho vitalizio perché la nuova generazione ha già regole diverse". "La legge sui vitalizi è di Richetti. Spero passi. Il Pd c'è", ha ribadito, aggiungendo che "le indennità ai membri del Cnel le abbiamo tolte noi, il nostro governo, e siamo partiti con la Riforma costituzionale per la sua cancellazione".

Ue. Tra le cose fatte dal suo governo, Renzi sottolinea i successi in Europa, anche se resta ancora da fare: "Abbiamo portato a casa la flessibilità e un po' di investimenti, ma ancora non basta. Tutti noi siamo impegnati in Europa" al fianco del governo. "Prima parlavo di riforme costituzionali e legge elettorale, oggi le parole d'ordine del Pd sono casa, piazza, mamme", aggiunge, parlando più in generale dell'agenda Dem.

Libro in uscita. Durante il suo intervento, Renzi ha parlato del suo libro di prossima pubblicazione: si intitola "In cammino - Perché l'Italia non si ferma" e a scegliere la copertina saranno gli amici che lo seguono su Facebook. Una versione mostra la foto di una lunga strada che sale, un'altra mostra un trolley. Entrambe indicative di un cammino o di un viaggio, anche se l'ex premier è sembrato preferire la prima proposta.