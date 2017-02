Euro, Salvini: Draghi vive su Marte, complice del massacro degli italiani

"Draghi vive su Marte e probabilmente non ha un negozio, non ha una partita Iva, non va a fare la spesa e non fa benzina. L'euro è un esperimento sbagliato e finito. Mi spiace che un italiano sia complice di un'operazione che sta massacrando l'Italia". Con queste parole Matteo Salvini, segretario della Lega, intervistato da Affaritaliani.it, commenta le parole di oggi del presidente della Bce sulla moneta unica.

Salvini boccia poi l'ipotesi di un'Europa (e un euro) a due velocità adombrata dalla Cancelliera tedesca Angela Merkel. "Non esiste. Non siamo gente di serie B. Assolutamente no. Dopo aver pagato decine di miliardi di euro veniamo pure mandati in serie B? Non esiste proprio", attacca il leader leghista.

E quindi? "O si resta in serie A ma si cambiano le regole della serie A, ovvero tutti i trattati, oppure ha ragione la Le Pen: ognun per sé e Dio per tutti", conclude Salvini.