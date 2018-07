Euro, Savona spiega il Piano A: "Così cambio l'Ue e prendo 50 miliardi"

EURO, SAVONA SPIEGA IL SUO PIANO A

"Preferisco parlare del Piano A". Paolo Savona, ministro per le politiche comunitarie, spiega in un'intervista a la Verità qual è il suo progetto principale per cambiare l'Unione europea e trovare le risorse finanziarie che servono all'Italia. "L'Italia da tempo vive al di sotto delle proprie risorse, come testimonia un avanzo di parte corrente della bilancia estera. Tale avanzo non può essere attivato, cioè non possiamo spendere, per l'incontro tra i vincoli di bilancio e di debito dei Trattati europei. Questo nonostante abbiamo ancora una disoccupazione nell'ordine del 10% della forza lavoro e rischi crescenti di povertà per larghe fasce di popolazione. L'avanzo sull'estero di quest'anno è al 2,7% del Pil, per un valore complessivo di circa 50 miliardi: esattamente ciò che manca alla domanda interna".

"Se l'Ue lo accetta, meglio ancora se propone essa stessa, nel reciproco interesse, un piano di investimenti di tale importo", prosegue Savona "la crescita del Pil che ne risulterebbe può consentire un gettito fiscale capace di coprire allo stesso tempo la quota parte delle spese correnti implicite nelle proposte di Flat Tax, salario di cittadinanza e revisione della Legge Fornero senza aumentare né il disavanzo pubblico, né il rapporto debito pubblico/Pil su base annua".

Sasvona spiega poi quali saranno le richieste che avanzerà all'Ue: "Una politica della domanda centrata sugli investimenti, una scelta che, con l'avvento della Commissione Juncker era già stata effettuata sotto la spinta dell'opinione pubblica rappresentata dal Parlamento europeo".