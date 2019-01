+Europa, Cappato fregato come Rutelli. Le mosse del navigato ex dc Tabacci

SCHIAFFO 3 - Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni. Lo storico militante radicale distribuisce di nuovo semi di cannabis davanti al Pirellone pro sperimentazione terapeutica. Sa benissimo però che in periodo di campagna elettorale non si muoverà foglia (figuriamoci quella di marijuana...). Diciamo che la sceneggiata ha stancato.

Bruno Tabacci è uno scaltro e navigatissimo politico di origine democristiana ed ha una naturale tendenza a “conquistare” rapidamente di piccoli partitiche hanno avuto l’ingenuità di fare alleanze con lui..

Lo ha fatto in passato, ad esempio, quando riuscì letteralmente a soffiare Alleanza per l’Italia al suo fondatore, Francesco Rutelli, che rimase con un palmo di naso e senza candidatura nel 2013. Lì nacque il Centro Democratico che poi riuscì a traghettare, per l’ennesima legislatura, Tabacci i n Parlamento. Lo fece grazie alla inedita alleanza tra lui cattolico conservatore e la liberalissima Emma Bonino.

Poi, al primo congresso che si è concluso domenica a Milano, Tabacci ha perfezionato l’opera portando il suo candidato, Benedetto Della Vedova (ex Radicale, ex Pdl, ex Fli, ex Scelta Civica, ex renziano) a fare il segretario a scapito di un radicale puro, come Marco Cappato, da sempre uso alle battaglie per i diritti civili.

Cappato, in un primo momento ha fatto, come si suol dire, buon viso a cattivo gioco, ma già il giorno dopo ci ha ripensato ed ha detto che ricorrerà alla magistratura per capire cosa sia successo. L’accusa è che il candidato di Tabacci abbia vinto grazie alle famosissime “truppe cammellate” di democristiana memoria che tramite bus, pullman, camion -provenienti in gran parte dalla Campania- sono state trasportate, sembra “a loro insaputa”, al Congresso.

Dall’altra parte si smentisce tutto e Tabaccci in un video su Facebook dice che anche lui potrebbe ricorrere a un giudice.

Nel frattempo la figura che fornisce all’elettorato un partitino con ambizioni europee è quella di una arena in cui si lotta con tutti i mezzi, leciti e non, al fine di ottenere la classica cadrega. Altro che lotta al sovranismo e amore per l’Europa.